

Thomson Reuters Petrol Araştırma Departmanı Kıdemli Analisti Serkan Şahin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın geçen yıl mayıs ayında varılan üretim kısma anlaşmasına devam etmeye istekli olduğunu belirterek, "İki ülke de mali tablolarını dengelemek için daha yüksek Petrol fiyatlarına ihtiyaç duyuyor. Üretim kısma kararını uzatma hedefinin, gerçekçi ve başarıya ulaşma potansiyeli olduğuna inanıyoruz." dedi.







Şahin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin 25 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleştireceği ve Petrol üretimini kısma anlaşmasının süresini yıl sonuna kadar uzatıp uzatmama kararını tartışacağı olağan toplantı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.







Serkan Şahin OPEC ve OPEC dışı ülkelerin geçen yıl vardığı üretimi kısma anlaşmasının en azından 2017'nin Kasım ayına kadar uzatılmasını beklediklerini söyledi. Anlaşmanın kasım ayına kadar uzatılmasının piyasa üzerinde çok büyük bir etki yaratmayacağını dile getiren Şahin, "Zaten piyasa, Petrol e olan talebin tersine dönmesi senaryosu gerçekleşmediği sürece bu anlaşmanın uzatılmasını bekliyor." diye konuştu.







Asıl meselenin Çin ile Hindistan'ın başını çektiği Asya bölgesinde Petrol talebinin OPEC'in beklediği gibi artıp artmayacağı olduğuna işaret eden Şahin, şöyle konuştu:







"Rusya ve Suudi Arabistan geçen yıl mayıs ayında varılan üretim kısma anlaşmasına devam etmeye istekli. İki ülke de mali tablolarını dengelemek için daha yüksek Petrol fiyatlarına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca, ekonomik ve teknik zorluklardan dolayı, İran ve Kuzey Denizi Petrol türevleri gibi rakiplerinin de kısıtlamaları var. Üretim kısma kararını uzatma hedefinin gerçekçi ve başarıya ulaşma potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Böyle bir anlaşmaya varılırsa, Brent Petrol ün varil fiyatı ortalama 56,3 dolar olabilir ve yıl sonuna doğru da 60 dolar seviyelerine yükselebilir."







- "Yılın ikinci yarısında anlaşmaya uymak daha zor"







İngiltere'deki Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü Doğalgaz Araştırma Programı Direktörü James Henderson da üretim kısma konusunda anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ancak yılın ikinci yarısında bu anlaşmanın uygulanmasının ilk yarıya göre daha zor olacağını belirtti.







Rusya'nın genelde yılın ilk yarısında üretimi sabit tutma eğilimindeyken yılın ikinci yarısında arttırma eğiliminde olduğuna işaret eden Henderson, "Rus şirketler aslında üretimi arttırmaktan yanaydı ancak kısma kararına uyum gösterdiler. Bu, Petrol fiyatlarının 50 dolar üzerinde tutulmasının gerekliliğini anladıkları anlamına geliyor ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ancak yılın ikinci yarısında anlaşmaya uymak daha zor olacak. Anlaşmanın uzatılması mümkün ancak uygulanması daha fazla çaba gerektirecek. Bence karara uyulmaması riski ikinci yarıda daha fazla." ifadelerini kullandı.







Henderson, OPEC'in alacağı muhtemel bir uzatma kararının Petrol fiyatlarını 50 doların üzerinde tutacağını, ancak dramatik bir yükselmenin de beklenmemesi gerektiğini vurguladı.







kaynak:bloomberght