Fenerbahçe Maçına Akreditasyon Kartı İle Taraftar Sokan 2 Yönetici Gözaltına Alındı
Seren, Ahmet Hakan'a Demediğini Bırakmadı: İnşallah Hapse Girersin
İmparator'dan Eski Eşini Mest Eden Jest
Filmde Rol İcabı Yarışan İsim, Gerçek Survivor Oldu
Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor'u Eleyerek Kupada Yarı Finale Yükseldi
Akhisar, Kayseri'yi Kupanın Dışına Attı
Eboue Galatasaray'a Dönüyor
Yalova'dan İngiltere'ye 35 Milyon Euroluk Feribot
Ertuğrul Sağlam'ın Çalıştırdığı Traktör Sazi, Yine Kazandı
Çağla Büyükakçay, Dünya 6 Numarası Ostapenko'yu Yendi
Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulunu Tekrar İstifaya Davet Etti
Bitcoin Hızla Yükseliyor! 8 Bin Doları Da Aştı
Erdoğan Talimat Vermişti! 180 Günlük Eylem Planının Yüzde 90'ı Tamamlandı
Seyehat Edeceklere İnternetten Vize Tuzağı!
Tarihte Bir İlk! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
Harçlıklarıyla Satın Alıp Biriktirdiği Plaklarını Sıfır Otomobil Parasına Satmıyor
Dev Marka, Şampiyonlar Ligi Sponsorluğunu Uzattı
Fatih Terim Fenerbahçe Maçı Öncesi Hesabı Yaptı
Petrol Zengini Araplar, Abd'den Petrol İthal Etti
Kanal İstanbul Turizmcileri De Cezbetti! Kruvaziyer Limanı İstiyorlar

Petrol zengini Araplar, ABD'den petrol ithal etti

PETROL ZENGİNİ ARAPLAR, ABD'DEN PETROL İTHAL ETTİ

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Birleşik Arap Emirlikleri, ilk defa ABD'den petrol ithal etti.

Tarih : 07 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Petrol Zengini Araplar, Abd'den Petrol İthal Etti(5/10)1

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük dördüncü petrol ihracatçısı olan Birleşik Arap Emirklikleri'nin (BAE), Aralık ayında ABD'den yoğunlaştırılmış petrol ithal ettiği bildirildi.

DAHA KALİTELİ OLDUĞU İÇİN PETROLÜ ABD'DEN ALDI

Bloomberg News'in adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD'den petrol satın alan BAE, bölgedeki petrol rezervlerine göre daha kaliteli olduğu için ABD petrolünü tercih etti.

ABD verilerine göre de, ABD aralık ayında BAE'ye 700 bin varil petrol ihraç etti. Petrolün, Houstan'dan Abu Dabi'deki Ruwais Limanı'na 31 Ocak'ta ulaştığı kaydedildi.

"AKLA BİLE GELMEYECEK BİR ADIM"

Dünya'nın aktardığı haberde, 'birkaç yıl önce akla bile gelmeyecek bir adım' olarak nitelenen ithalatın, ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışın ve ihracata yönelik yasakları kaldırmasının dünya petrol ihracatında yaşanan değişimin bir göstergesi olduğu belirtildi.

ABD'de petrol üretiminin, 2017 Şubat ayından 2018'in Kasım ayına kadar günlük 2 milyon varil civarında artması bekleniyor. 2013'te günlük 100 bin varil olan ihracat da geçen kasım ayında 1.5 milyon varile yükselmişti.

GÜNLÜK 2,85 MİLYON VARİL ÜRETİLİYOR

Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, "OPEC'in üyesi ve büyük bir petrol üreticisi olan BAE'nin sahip olduğu rezervler düşünüldüğünde, ABD ihracatının sürmesi pek olası değil" dedi.

BAE'de ocak ayında petrol üretimi günlük 2.85 milyon varili buluyor. OPEC'in düşük petrol ücretleri nedeniyle üretim kısıntısına gitme kararı öncesinde, 2016'da ülkenin günlük petrol üretimi 3 milyon varili geçiyordu. BAE, daha önce de Katar'dan yoğunlaştırımış petrol alıyordu ancak ülkeyle yaşanan siyasi kriz sonrasında geçen haziran ayında ithalat durdurulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Petrol  Zengini  Araplar  Abd  Den  Petrol  İthal  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER