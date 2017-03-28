Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

petrol üretimi için kritik adım!

PETROL ÜRETİMİ İÇİN KRİTİK ADIM!

Petrol sondajı için platform kiralama yöntemine giden TPAO, artık bu modelden vazgeçip sondaj platformu almaya hazırlanıyor.

Tarih : 28 Mart 2017, 17:12
Puan Ver : Petrol Üretimi İçin Kritik Adım!(5/10)5


Türkiye; petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde önemli bir adım daha atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol ve doğalgaz aramasında gemi ile sismik sondajlı aramalar için platform kiralamaya son veriyor.



TPAO daha önce her sondaj için platform anlaşması yaparak faaliyetlerini sürdürüyordu. Kiralanan platformların devlete günlük maliyeti 1 milyon doları bulduğu belirtiliyor. Bu masraftan kurtulmak isteyen bakanlık, satın almayı planladığı platforma ile sondaj işini sahip olduğu platform ile yapmaya hazırlanıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Petrol  Üretimi  İçin  Kritik  Adım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER