PETROL ÜRETİMİ İÇİN KRİTİK ADIM!
Petrol sondajı için platform kiralama yöntemine giden TPAO, artık bu modelden vazgeçip sondaj platformu almaya hazırlanıyor.
Türkiye; petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde önemli bir adım daha atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol ve doğalgaz aramasında gemi ile sismik sondajlı aramalar için platform kiralamaya son veriyor.
TPAO daha önce her sondaj için platform anlaşması yaparak faaliyetlerini sürdürüyordu. Kiralanan platformların devlete günlük maliyeti 1 milyon doları bulduğu belirtiliyor. Bu masraftan kurtulmak isteyen bakanlık, satın almayı planladığı platforma ile sondaj işini sahip olduğu platform ile yapmaya hazırlanıyor.
kaynak:milliyet
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