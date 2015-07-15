

Norveç'in Bremanger bölgesinde 16 bin 500 litre petrol yüklü tanker, tünele girdikten bir süre sonra infilak etti. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin henüz tünele giremedikleri, içeride can kaybı olup olmadığının bilinmediği açıklandı.







Kurtarma merkezinden Oddbjörn Aune, tünelden siyah dumanların yükseldiğini ancak yeni bir patlama tehlikesine karşı ekiplerin bekleme durumunda olduklarını belirterek, "Tünelden 13 kişi çıktı. İçeride başka kimse var mı bilmiyoruz. Bunu içeriye kurtarma elemanlarımızı soktuktan sonra anlayacağız ancak şu anda tünele giremiyoruz" dedi.







Bölge Emniyet Müdürlüğünden Arne Rikstad, bölgeye kurtarma helikopterlerinin geleceğini ve tünele 5 ya da 6 kişilik bir ekibin sokulacağını belirterek, ekiplerin hazır beklediğini söyledi. Arne Rikstad, söz konusu tankerin, benzin yüklü olan arka traylerinin patladığını, şoförün tankerin ön çekici kamyon bölümünü dışarı çıkarmayı başardığını söyledi.







Görgü tanıkları, Hamna ve Klubben arasındaki 616 nolu oto yol üzerindeki tünelde iki patlama meydana geldiğini söylediler.



