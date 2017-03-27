PETROL OFİSİ'NİN SATIŞI İÇİN RESMEN BAŞVURDULAR
Avusturya enerji şirketi OMV'nin sahibi olduğu Petrol Ofisi'nin Hollandalı Vitol Group'a satışı ile ilgili Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldı.
Avusturya enerji şirketi OMV'nin sahibi olduğu Petrol Ofisi'nin Hollandalı Vitol Group'a satışı ile ilgili Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldı. Kurum'un onayı sonrası hisse devir işlemleri tamamlanacak. Mart ayı başında duyurulan satışın bedeli ise 1 milyar 368 milyon Euro olarak açıklanmıştı.
kaynak:hürriyet
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