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petrol ofisinin ihale yasağı kaldırıldı

PETROL OFİSİNİN İHALE YASAĞI KALDIRILDI

Petrol Ofisi A.Ş. ve bağlı ortaklıklarına 2009'da verilen 1 yıl kamu ihalelerine katılma yasağından kalan 237 günün "Bakan oluru" ile kaldırılmasına karar verildi.

Tarih : 05 Temmuz 2015, 14:11
Puan Ver : Petrol Ofisinin İhale Yasağı Kaldırıldı(10/10)11


RESMEN İLAN EDİLDİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı Kararda, Petrol Ofisi A.Ş. ile bağlı ortaklıkları hakkında, mücbir sebep göstermeksizin sözleşme hükümlerine uygun taahhüdünü yerine getirmediğinden, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi gereğince 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararının, 21 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.


MAHKEME KARARI İLE OLDU


Petrol Ofisi AŞ tarafından Bakanlık aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne açılan davada verilen "yürütmenin durdurulması" kararı doğrultusunda, "yasaklama kararı"nın Bakanlıkça 17 Temmuz 2009'da kaldırıldığı ifade edilerek, bu kararın da 26 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı kaydedildi.


BAKANLIK TEMYİZE GÖTÜRMÜŞTÜ Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin, daha sonra "dava konusu işlemin iptaline" karar vermesi üzerine, bunun Bakanlık tarafından temyiz edildiğine yer verilen kararda, başvuruyu görüşen Danıştay 13. Dairesi'nin 24 Mart 2014 tarihli kararıyla Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına karar verdiği bildirildi.


KARARIN GEREKÇESİ


Danıştay 13. Dairesinin, davacıların kararın düzeltilmesi istemini de 9 Şubat 2015'te reddettiği, Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde yapılan yeniden inceleme neticesinde "dava konusu işlemin iptaline" karar verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi. Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., Po Petrofinance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. Şti, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd.'nin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi hükmü gereğince 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının kalan süre olan 237 gün için tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına 23.06.2015 tarih ve 134 sayılı bakan oluru ile karar verilmiştir.



 







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