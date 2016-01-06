

Petrol fiyatları artan arz endişelerinin İran ve Suudi Arabistan gibi üreticiler arasında yaşanan gerginliğe baskın gelmesi ve ABD Enerji Bakanlığı'nın bugün açıklayacağı haftalık stok verilerinin ham petrol stoklarında artışa işaret edeceği beklentileri ile 11 yılın en düşük seviyesini gördü.







Brent petrolünün varil fiyatı Temmuz 2004'ten bu yana görülen en düşük seviye 35,90 dolar/varile kadar geriledi. Brent petrolü şu sıralarda düne göre yüzde 1 düşüşle 36,06 dolar/varilden işlem görüyor.







Batı Teksas petrolü ise yüzde 1,28 düşüşle 35,51 dolar/varil seviyesinde.







Brent, Noel'den önce 35.98 dolara düşerek 11 yılın en düşük seviyesini görmüştü. İran - Suudi Arabistan gerginliği sonrasında hızlı bir yükselişle 39 dolar seviyelerine çıkmıştı.