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petrol kazancını genişleterek 30 dolara yaklaştı

PETROL KAZANCINI GENİŞLETEREK 30 DOLARA YAKLAŞTI

Petrol, ABD'de açıklanan haftalık petrol stok verileri sonrası kazancını genişleterek 30 dolara yaklaştı

Tarih : 22 Ocak 2016, 09:31
Puan Ver : Petrol Kazancını Genişleterek 30 Dolara Yaklaştı(9/10)10


Petrol, ABD'de açıklanan haftalık petrol stok verileri sonrası kazancını genişlterek varil başına 30 dolara yaklaştı.



Vadeli petrol kontratları New York'ta, Perşembe günü yüzde 4.2 tırmandıktan sonra yüzde 1.6 kadar daha yükseldi. ABD'de Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, petrol stoku 15 Ocak haftası 3.98 milyon varil arttı. BP Plc CEO'su Bob Dudley, Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu İsviçre'nin Davos kentinde yaptığı açıklamada, dünya enerji endüstrisinin, bir "petrol seli" ile uğraşması ile birlikte, "çok keskin şoklarla" karşı karşıya olduğunu söyledi.



Petrol bu yıl, Çin piyasalarındaki volatilite ve İran'a yaptırımşarın kaldırılması sonrası bu ülkenin ihracatının artacağı ve böylelikle piyasadaki aşırı arz durumunun daha da genişleyeceği endişesi ile yaklaşık yüzde 20 düştü. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, piyasa "aşırı arzda boğulabilir" ve bunun sonucu fiyatlar daha da düşebilir.



Sydney'de CMC Markets baş analisti Ric Spooner, "Böylesine büyük yönlü bir hareketin ardından, son haftalarda ters yönde düzeltme eğilimleri olduğunu görüyoruz," dedi ve "Önümüzdeki birkaç ay boyunca petrolde bazı daralma dönemleri olacak gibi görünüyor, özellikle İran'ın piyasaya geri dönmesi ve hayalkırıklığı yaratan talep artışı nedeniyle" şeklinde görüş bildirdi.








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