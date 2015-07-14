PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya'nın, İran ile nükleer silahların kontrolü konusunda anlaşmaya vardığı yolundaki haberler üzerine petrol fiyatları inişe geçti.
BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya'nın, İran ile nükleer silahların kontrolü konusunda anlaşmaya vardığı yolundaki haberler üzerine petrol fiyatları inişe geçti.
Anlaşma haberlerinin ardından Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı yaklaşık 1 dolarlık düşüşle 57 doların da altına gerileyerek 56.94 dolara kadar indi.
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