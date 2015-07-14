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petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya'nın, İran ile nükleer silahların kontrolü konusunda anlaşmaya vardığı yolundaki haberler üzerine petrol fiyatları inişe geçti.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 10:16
Puan Ver : Petrol Fiyatlarında Düşüş Sürüyor(5/10)7


BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya'nın, İran ile nükleer silahların kontrolü konusunda anlaşmaya vardığı yolundaki haberler üzerine petrol fiyatları inişe geçti.



Anlaşma haberlerinin ardından Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı yaklaşık 1 dolarlık düşüşle 57 doların da altına gerileyerek 56.94 dolara kadar indi.








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