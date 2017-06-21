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petrol fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde

PETROL FİYATLARI SON 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 45,45 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise 42,95 dolara düştü.

Tarih : 21 Haziran 2017, 10:37
Puan Ver : Petrol Fiyatları Son 7 Ayın En Düşük Seviyesinde(5/10)2


Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Uluslararası en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı dünü 46,91 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 3,1 değer kaybederek  45,45 dolara geriledi ve 15 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.



ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 44,20  dolardan tamamladıktan sonra bugün yüzde 2,8 düşüşle 42,95 dolara indi ve 14  Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.



 



kaynak:milliyet








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