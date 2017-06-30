Ham petrol fiyatları, 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 2 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.



En yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 48,26 dolara çıkarak 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 45,44 dolara kadar ulaşarak 14 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.



Geçen hafta Brent türü petrol fiyatı son 7 ayın, Batı Teksas türü petrol fiyatı da son 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.







kaynak:milliyet