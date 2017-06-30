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petrol fiyatları son 2 haftanın zirvesinde

PETROL FİYATLARI SON 2 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Ham petrol fiyatları, 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tarih : 30 Haziran 2017, 09:52
Puan Ver : Petrol Fiyatları Son 2 Haftanın Zirvesinde(10/10)8


Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 2 haftanın  en yüksek seviyesine tırmandı.



En yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı,  48,26 dolara çıkarak 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 45,44 dolara kadar  ulaşarak 14 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.



Geçen hafta Brent türü petrol fiyatı son 7 ayın, Batı Teksas türü  petrol fiyatı da son 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.



 



kaynak:milliyet








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