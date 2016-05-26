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petrol fiyatları 7 ayın zirvesinde

PETROL FİYATLARI 7 AYIN ZİRVESİNDE

Ham petrol fiyatları ABD'de stokların beklenenden fazla düşüş göstermesi sonrasında 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 10:00
Puan Ver : Petrol Fiyatları 7 Ayın Zirvesinde(8/10)9


Petrol fiyatları ABD'de petrol stoklarının beklenenden daha fazla düşüş yaşadığının görülmesi üzerine bulduğu destekle yaklaşık yedi aydır ilk kez 50 doların üzerine çıktı.



Brent ham petrolün varil fiyatı bu sabah itibariyle 50.08 dolardan işlem görürken, 4 Kasım'dan bu yana da en yüksek seviyeye çıktı.



ABD ham petrolünün varil fiyatı da 49.79 dolar oldu ve 12 Ekim'den bu yana zirveyi gördü.



ABD DOE haftalık ham petrol stokları 4.2 milyon varil düşüş göstererek beklentileri karşılayamadı.



Analistlere göre, haziran ayında gerçekleştirilecek olan OPEC toplantısına kadar oynaklık yüksek kalabilir.



Cuma günü ABD'den açıklanacak olan sondaj kule sayıları verisi takip edilecek.



Bunun yanı sıra, bugün ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları, nisan dayanıklı tüketim mal siparişleri ve nisan bekleyen konut satışları verileri izlenecek.








Etiketler: Petrol  Fiyatları  7  Ayın  Zirvesinde    haber

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