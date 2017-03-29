

İngiliz basınında, "BP'nin elindeki bazı rafinerilerin satışından elde edilecek geliri, mevcut operasyonlarını modernize ile akaryakıt istasyonları ağının genişletilmesinde kullanmayı planladığı" belirtildi.



Şirketin bu strateji ile toplam 2,4 milyar sterlin (3 milyar dolar) ek gelir elde edebileceği kaydedildi.



Merkezi Londra'da bulunan BP, geçen yılı, beklentilerin altında 2,5 milyar dolar karla kapattı. Şirketin 2015 karı ise yaklaşık 6 milyar dolardı.







kaynak:habertürk