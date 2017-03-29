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petrol devinden flaş hamle!

PETROL DEVİNDEN FLAŞ HAMLE!

İngiliz enerji şirketi BP'nin (British Petroleum), portföyündeki rafinerilerin bazılarını elden çıkararak mevcut operasyonlarını modernize etmeyi planladığı öne sürüldü

Tarih : 29 Mart 2017, 13:36
Puan Ver : Petrol Devinden Flaş Hamle!(8/10)5


İngiliz basınında, "BP'nin elindeki bazı rafinerilerin satışından elde edilecek geliri, mevcut operasyonlarını modernize ile akaryakıt istasyonları ağının genişletilmesinde kullanmayı planladığı" belirtildi.



Şirketin bu strateji ile toplam 2,4 milyar sterlin (3 milyar dolar) ek gelir elde edebileceği kaydedildi.



Merkezi Londra'da bulunan BP, geçen yılı, beklentilerin altında 2,5 milyar dolar karla kapattı. Şirketin 2015 karı ise yaklaşık 6 milyar dolardı.



 



kaynak:habertürk








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