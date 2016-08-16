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petkim'in eski genel müdürü tutuklandı

PETKİM'İN ESKİ GENEL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

FETÖ/PDY'nin geçen 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, İzmir'de başlatılan soruşturmalar kapsamında, PETKİM çalışanlarına yönelik olarak da operasyona düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 10:35
Puan Ver : Petkim'in Eski Genel Müdürü Tutuklandı(0/10)


FETÖ/PDY'nin geçen 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından, İzmir'de başlatılan soruşturmalar kapsamında, PETKİM çalışanlarına yönelik olarak da operasyona düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi.



Aralarında PETKİM eski Genel Müdürü Sadettin Korkut ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 25 kişiden 13'ü 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında SOCAR Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Azerbaycan uyruklu İlgaz Mehmetoğlu, Kurumsal İletişim Müdürü Memduh Taşlıcalı, İnsan Kaynakları Müdürü Azerbaycan uyruklu Rakif Farajov, Satın Alma Yöneticisi Selim Bal, Satış Yöneticisi İbrahim Aydın, himmetleri topladığı öne sürülen 'PETKİM'in imamı' Yasin Atak, ES İnşaat ortağı Şenol Demirbaş da yer aldı.








Etiketler: Petkim  İn  Eski  Genel  Müdürü  Tutuklandı    haber

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