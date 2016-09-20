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petkim lojmanlarında arama

PETKİM LOJMANLARINDA ARAMA

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde bulunan PETKİM'in lojmanlarına polis operasyon düzenledi ve arama çalışması başlattı.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:13
Puan Ver : Petkim Lojmanlarında Arama(9/10)10


Bugün sabah saatlerinde, Fethullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında PETKİM lojmanlarındaki dört ayrı adrese polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında lojmanlarda arama yapıldığı belirtildi.








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