PETKİM LOJMANLARINDA ARAMA
İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde bulunan PETKİM'in lojmanlarına polis operasyon düzenledi ve arama çalışması başlattı.
Bugün sabah saatlerinde, Fethullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında PETKİM lojmanlarındaki dört ayrı adrese polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında lojmanlarda arama yapıldığı belirtildi.
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