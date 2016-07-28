O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

petkim genel müdürü gözaltına alındı !

PETKİM GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI !

PETKİM Genel Müdürü Korkut ve bazı üst düzey yetkililer istifa etti.

Tarih : 28 Temmuz 2016, 09:11
Puan Ver : Petkim Genel Müdürü Gözaltına Alındı !(7/10)6


 Ayrıca PETKİM ve ilişkili kurumlarda 200 kişinin FETÖ bağlantısı nedeniyle işten uzaklaştırıldığı belirtildi. Korkut daha sonra evinde gözaltına alındı.

 



Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) Genel Müdürü Saadettin Korkut ve bazı üst düzey yetkililerin istifa ettiği, ayrıca PETKİM ve ilişkili kurumlarda 200 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle işten uzaklaştırıldığı bildirildi.



Korkut'un daha sorna Karşıkaya ilçesindeki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.



PETKİM Genel Müdürü Saadettin Korkut, SOCAR Kamu İlişkileri Direktörü Ömer Adsız, Star Rafineri İnsan kaynakları Direktörü Fuat Ulagay, SOCAR İnsan Kaynakları Direktörü Ilgar Mehmetoğlu ve SOCAR Bilgi İşlem Direktörü Çetin Korkut dün istifalarını verdi.



SOCAR Türkiye ve PETKİM'deki bu istifaların, FETÖ ile yürütülen incelemeyle bağlantılı olduğu iddia edilirken, bu arada PETKİM'de 200'ün üzerinde çalışanın da aynı sebeplerle işten uzaklaştırıldığı kaydedildi.



PETKİM Genel Müdürü Saadettin Korkut akşam saatlerinde kurum çalışanlarına bir veda mesajıyla istifasını duyurdu.








Etiketler: Petkim  Genel  Müdürü  Gözaltına  Alındı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER