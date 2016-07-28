PETKİM Genel Müdürü Korkut ve bazı üst düzey yetkililer istifa etti.



Ayrıca PETKİM ve ilişkili kurumlarda 200 kişinin FETÖ bağlantısı nedeniyle işten uzaklaştırıldığı belirtildi. Korkut daha sonra evinde gözaltına alındı.







Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKİM) Genel Müdürü Saadettin Korkut ve bazı üst düzey yetkililerin istifa ettiği, ayrıca PETKİM ve ilişkili kurumlarda 200 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle işten uzaklaştırıldığı bildirildi.



Korkut'un daha sorna Karşıkaya ilçesindeki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.



PETKİM Genel Müdürü Saadettin Korkut, SOCAR Kamu İlişkileri Direktörü Ömer Adsız, Star Rafineri İnsan kaynakları Direktörü Fuat Ulagay, SOCAR İnsan Kaynakları Direktörü Ilgar Mehmetoğlu ve SOCAR Bilgi İşlem Direktörü Çetin Korkut dün istifalarını verdi.



SOCAR Türkiye ve PETKİM'deki bu istifaların, FETÖ ile yürütülen incelemeyle bağlantılı olduğu iddia edilirken, bu arada PETKİM'de 200'ün üzerinde çalışanın da aynı sebeplerle işten uzaklaştırıldığı kaydedildi.



PETKİM Genel Müdürü Saadettin Korkut akşam saatlerinde kurum çalışanlarına bir veda mesajıyla istifasını duyurdu.