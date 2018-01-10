PETKİM, DEV ŞİRKETİN HİSSELERİNİ 720 MİLYON DOLARA SATIN ALDI
Petkim, İzmir Aliağa'da inşa edilen petrokimya rafinerisinde pay sahibi Rafineri Holding'in yüzde 30'unu Socar Türkiye'den 720 milyon dolara satın aldı.
Petkim İzmir Aliağa'da inşa edilen petrokimya rafinerisinde pay sahibi Rafineri Holding AŞ'nin yüzde 30'unu Socar Türkiye Enerji'den 720 milyon dolara satın almak için anlaştı. Satışın gerekli izinlerin ardından 31 Mart'ta kapanması bekleniyor.
ÜÇ TAKSİTLE ÖDENECEK
Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre Rafineri Holding AŞ'de yüzde 30 pay, STAR olarak adlandırılan rafineride yüzde 18 dolaylı paya karşılık geliyor.
Hisse satın alma bedeli üç taksitte ödenecek. Buna göre ilk taksit hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme hisselerin devir tarihinde yapılacak.
Kaynak: haberinburada
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