PET ŞİŞEYLE AKIL ALMAZ İŞKENCE
Endonezya'da görenleri hayretler içinde bırakan bir olay yaşandı. Plastik su şişelerinin içine gizlenen 24 adet Kakadu papağanı yasadışı yollardan yurtdışına kaçırılmak üzereyken polis tarafından ele geçirildi. Polisler pet şişeleri keserek zavallı hayvanları kurtardı.
Surabaya kentindeki Tanjung Perak Limanı'nda ele geçirilen papağanların tanesinin hayvan kaçakçıları tarafından yaklaşık 1000 dolara (yaklaşık 2 bin 700 TL) satıldığı öğrenildi.2007 yılından beri nesli tükenmekte olan türler listesinde yer alan Kakadu papağanından doğada yalnızca 7 bin adet kaldığı tahmin ediliyor.
kaynak:sonhaber
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