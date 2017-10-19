Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri Kerkük'teki olayların ardından dün akşam saatlerinden itibaren Erbil-Kerkük karayoluna askeri yığınak yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri Kerkük'teki olayların ardından dün akşam saatlerinden itibaren Erbil-Kerkük karayoluna askeri yığınak yaptı. Yol üzerinde toprak yığınları ile mevziler oluşturulurken ulaşım tek şerit olarak verilmeye başlandı.

BARZANİ YÖNETİMİ ASKERİ YIĞINAK YAPIYOR

Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük'e girmesi ardından başlayan gerginlik devam ederkenBAR bölgede askeri yığınağa da başlandı. IKBY, aynı zamanda Bağdat'a giden Erbil-Kerkük karayolu üzerinde yoğun askeri yığınak yaptı. Kerkük'ün Altınköprü kasabası yakınlarında karayolu üzerinde toprak yığınları ile yeni mevziler oluşturuldu.

KERKÜK YOLUNDA ZIRHLI ARAÇLAR KONUŞLANDI

Öte yandan, duble yol olan Erbil-Kerkük karayolu da kapatılarak tek şeride düşürüldü. IKBY'ye bağlı Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı birlikleri Kerkük yolunda mevzilenirken, çok sayıda zırhlı araç da bölgede konuşlandı.

KERKÜK GİRİŞİNDE MEVZİLER KAZILDI

İran'dan gelen Kürdistan Özgürlük Partisi peşmergeleri ve gönüllü peşmergeler de Kerkük yolu üzerinde mevzilenerek beklemeye başladı. Erbil'den Kerkük yönüne sürekli askeri araçların geçtiği görülürken Kerkük girişinde de peşmerge tarafından mevzilerin kazıldığı öne sürüldü.

KERKÜK'TEN KAÇAN AİLELER EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Peşmerge güçlerinin, Erbil'den yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan kontrol noktalarında mevzilerini güçlendirdiği ve yol boyunca konuşlandıkları görülürken, olası çatışmalar nedeniyle dün Kerkük'ten kaçan ailelerin de yeniden evlerine dönmeye başladıkları ifade edildi.

Kaynak: haberinburada