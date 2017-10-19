PEŞMERGELER, ERBİL-KERKÜK KARAYOLUNA YIĞINAK YAPTI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri Kerkük'teki olayların ardından dün akşam saatlerinden itibaren Erbil-Kerkük karayoluna askeri yığınak yaptı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri Kerkük'teki olayların ardından dün akşam saatlerinden itibaren Erbil-Kerkük karayoluna askeri yığınak yaptı. Yol üzerinde toprak yığınları ile mevziler oluşturulurken ulaşım tek şerit olarak verilmeye başlandı.
BARZANİ YÖNETİMİ ASKERİ YIĞINAK YAPIYOR
Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük'e girmesi ardından başlayan gerginlik devam ederkenBAR bölgede askeri yığınağa da başlandı. IKBY, aynı zamanda Bağdat'a giden Erbil-Kerkük karayolu üzerinde yoğun askeri yığınak yaptı. Kerkük'ün Altınköprü kasabası yakınlarında karayolu üzerinde toprak yığınları ile yeni mevziler oluşturuldu.
KERKÜK YOLUNDA ZIRHLI ARAÇLAR KONUŞLANDI
Öte yandan, duble yol olan Erbil-Kerkük karayolu da kapatılarak tek şeride düşürüldü. IKBY'ye bağlı Zerevani Özel Kuvvetler Komutanlığı birlikleri Kerkük yolunda mevzilenirken, çok sayıda zırhlı araç da bölgede konuşlandı.
KERKÜK GİRİŞİNDE MEVZİLER KAZILDI
İran'dan gelen Kürdistan Özgürlük Partisi peşmergeleri ve gönüllü peşmergeler de Kerkük yolu üzerinde mevzilenerek beklemeye başladı. Erbil'den Kerkük yönüne sürekli askeri araçların geçtiği görülürken Kerkük girişinde de peşmerge tarafından mevzilerin kazıldığı öne sürüldü.
KERKÜK'TEN KAÇAN AİLELER EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI
Peşmerge güçlerinin, Erbil'den yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan kontrol noktalarında mevzilerini güçlendirdiği ve yol boyunca konuşlandıkları görülürken, olası çatışmalar nedeniyle dün Kerkük'ten kaçan ailelerin de yeniden evlerine dönmeye başladıkları ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Japonlar, Ay'da 50 Kilometre Uzunluğunda Mağara Keşfetti!
- Kuveytli Başkan, Çocuk Katilleri Diyerek İsrail Heyetini Kovdu
- İdlib Sınırında Dikkat Çeken Önlem: Kurşun Geçirmez Siperler Örülüyor
- Yangınlarla Boğuşan Abd'de Hepatit A Salgını Büyüyor: 19 Ölü
- Fetö Davalarında İlk Defa Bir Sözde Sıkıyönetim Komutanına Ceza Veren Mahkeme, İyi Hal İndirimi Uyguladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ın Anlaşmaya Vardığı Domagoj Vida, Aralık Ayında Takıma Katılacak
- Devlet Bahçeli: 11 Yabancıyla Sahaya Çıkan Galatasaray İsmini Değiştirsin
- Dolaşmaya Çıkan Emenike, Evine Döndüğünde Şoke Oldu
- Hasan Ali Kaldırım, Ünlü Futbolcu Mata'nın Başlattığı Yardım Kampanyasına Destek Oldu
- Cüneyt Çakır'ın Atanmasından Sonra Derbinin İddaa Oranları Değişti
DÜNYA HABERLERİ
- Çıplak Halde Çadırlarını Terk Eden 9 Dağcının Ölümü Gizemini Koruyor
- Novartis, Abd'deki Fabrikasını Kapatıyor
- İspanya'nın Katalonya'ya Tandıdığı Süre Doldu! Özerklik Askıya Alınıyor
- Mahkumların İdam Öncesi En Çok Kullandıkları Kelimeler İncelendi
- Abd'yi Karıştıran İddia: Melania Trump Dublör Mü Kullanıyor?
Bu Haberle İlgili Yorumlar