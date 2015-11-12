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PEŞMERGE SİNCAR OPERASYONUNA BAŞLADI


PEŞMERGE SİNCAR OPERASYONUNA BAŞLADI
Tarih : 12 Kasım 2015, 11:00
Puan Ver : Peşmerge Sincar Operasyonuna Başladı(5/10)6


Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) Güvenlik Konseyi'nin, "Sincar'a Özgürlük Operasyonu" adını verdiği operasyona 20 bin peşmergenin katıldığı belirtiliyor.

 

Peşmerge güçleri, Sincar Dağı ve eteklerindeki Sincar kentine üç koldan ilerliyor. IŞİD için önemli bir lojistik merkezi olan Sincar'ın alınmasından sonra bir güvenlik bölgesi oluşturulacağı belirtilen açıklamada, topçu ateşinin kent ve çevresindeki yerleşim yerlerinin gözetilerek sürdürüldüğü de vurgulandı.

 

Rudaw'ın haberine göre peşmergeler, önce top ve roketlerle örgüt hedeflerini hedef aldı, ardından da ağır silahlar eşliğinde karadan ilerlemeye başladı.

 

Irak'taki Kürt bölgesiyle Rojava'yı birbirine bağlayan uluslararası karayolu ve 47'nci Cadde'nin yanısıra Gabara ve Tılşor köylerinin IŞİD'den kurtarıldığı belirtiliyor.

 

Peşmerge Güçleri Zerevani Kuvvetleri (Özel Kuvvetler) Komutanı Tuğgeneral Aziz Veysi, “Sayı olarak da büyük bir peşmerge gücü operasyona katılmış durumda. Bu açıdan hiçbir sorunumuz yok” dedi.

 

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun savaş uçaklari, dün geceden beri bölgedeki IŞİD hedeflerini 29 kere bombaladı.

 








Etiketler: Peşmerge  Sincar  Operasyonuna  Başladı    haber

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