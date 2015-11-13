PEŞMERGE ŞENGAL'İ ELE GEÇİRDİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge gücünün, Sincar'ı (Şengal) tamamen kontrol altına aldığı bildirildi.
Peşmerge güçleri kamu binalarına IKBY bayrağı astı.
İlçeye yönelik operasyonda IŞİD, ciddi bir direniş göstermedi.
Yezidi halkın yaşadığı Sincar, 3 Ağustos 2014'te terör örgütü IŞİD'in eline geçmişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar