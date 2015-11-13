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peşmerge şengal'i ele geçirdi

PEŞMERGE ŞENGAL'İ ELE GEÇİRDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge gücünün, Sincar'ı (Şengal) tamamen kontrol altına aldığı bildirildi.

Tarih : 13 Kasım 2015, 11:19
Puan Ver : Peşmerge Şengal'i Ele Geçirdi(6/10)6


Peşmerge güçleri kamu binalarına IKBY bayrağı astı.



İlçeye yönelik operasyonda IŞİD, ciddi bir direniş göstermedi.



Yezidi halkın yaşadığı Sincar, 3 Ağustos 2014'te terör örgütü IŞİD'in eline geçmişti.








Etiketler: Peşmerge  Şengal  İ  Ele  Geçirdi    haber

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