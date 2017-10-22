Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, savaş cephesine gelmek isteyen gönüllülerin isim yazdırabileceğini duyurdu.

GÖNÜLLÜ OLARAK CEPHEYE GİTMEK İSTİYORLAR

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan askeri gelişmelerden dolayı çok sayıda kişinin gönüllü olarak savaş cephelerine katılmak istediği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının en aza indirilmesi ve kişilerden daha iyi faydalanılması için gönüllülerin bir programa göre alınmasına karar verildiği aktarıldı.

GİTMEK İSTEYENLER İSİMLERİNİ YAZDIRIYOR

Savaş cephelerine gitmek isteyen gönüllülerin Kerkük'ün Kuştepe kasabasındaki 80'inci Tugay'da isimlerini yazdırabileceği duyurulan açıklamada, ayrıca gönüllülere, "çatışmanın şiddetlendiği mevzilere yaklaşmamaları ve Peşmerge güçlerinin arasına katılmamaları" şeklinde uyarılarda bulunuldu.

Irak güvenlik güçlerinin 16 Ekim'de önce Kerkük kent merkezi ve ardından diğer tartışmalı bölgelerde denetimi sağlamasının ardından, Peşmerge güçleriyle aralarında çatışmalar çıkmaya başlamıştı.

Kaynak: haberinburada