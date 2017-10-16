PEŞMERGE KERKÜK'TEN KAÇTI, ALMAN ORDUSU DESTEĞİ ANINDA ÇEKTİ
Alman ordusu, Peşmerge askerlerine verdiği askeri eğitimi durdurdu. Kararın Peşmerge'nin Kerkük'ten kaçmasından sonra ortaya çıkması dikkat çekti.
Alman ordusunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçlerine verdiği askeri eğitim desteğini durdurduğu açıklandı. 2014'ten beri DEAŞ'a karşı Peşmerge'yi eğiten Alman askerleri geri çağrılacak.
Kararın, peşmerge'nin Irak ordusu karşısında hiçbir direnç göstermeden Kerkük'ten ayrılmasının ardından açıklanması dikkat çekti.
ASKERİ DESTEĞİ DURDURDULAR
Bağdat ve Erbil arasındaki iplerin gerilmesi ve Irak ordusunun Kerkük'e düzenlediği operasyonun ardından Almanya'nın konuya ilişkin tavrı netleşiyor. Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Alman ordusu Peşmerge güçlerine verdiği askeri eğitim desteğini durdurma kararı aldı.
100 KİŞİLİK EĞİTİM BİRLİĞİ GÖNDERİLMİŞTİ
Kararın gerekçesi olarak, bölgede tırmanan gerilimin askeri boyuta taşınması ve belirsiz siyasi ve askeri durum gösterildi. Almanya, 2014 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla, DEAŞ'la mücadele eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerine eğitim vermesi için bölgeye yaklaşık 100 kişilik eğitim birliği gönderme kararı almıştı.
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Peşmerge'nin güvenilir ve motiyasyonlu olduğunu ancak askeri teçhizata ve iyi bir eğitime ihtiyaç duyduğunu savunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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