Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağladı. Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonunda kentin merkezine girerek kontrolü sağlamasının ardından sokaklara dökülen halk sevinç gösterilerinde bulundu.

BARZANİ'NİN BAYRAĞI 24 SAATTE İNDİ

Irak ordusunun kente girmesiyle birlikte Kerkük valiliğine ve kentteki resmi kurumlara Irak bayrağı çekildi. Böylece Barzani'nin bayrağı 24 saatte indirilmiş oldu.

KÜRTLER, PEŞMERGE KAÇMASIN DİYE BARİKAT KURDU

Öte yandan dün neredeyse savaşmadan kaçan peşmergeler bölgedeki Kürtleri çok kızdırdı. Bazı Kerküklü Kürtler, peşmergeler kaçmasın diye barikat kurup ateş yaktı.

TÜRKMENLER SEVİNÇTEN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) bağlı bir güvenlik görevlisi, kutlamalar sırasında bir vatandaşın elindeki Türk bayrağını öptü.

İşte o kutlamalardan kareler:

Kaynak: haberinburada