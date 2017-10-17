PEŞMERGE KERKÜK'TEN ÇEKİLDİ, TÜRKMENLER SEVİNÇTEN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağladı. Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonunda kentin merkezine girerek kontrolü sağlamasının ardından sokaklara dökülen halk sevinç gösterilerinde bulundu.
BARZANİ'NİN BAYRAĞI 24 SAATTE İNDİ
Irak ordusunun kente girmesiyle birlikte Kerkük valiliğine ve kentteki resmi kurumlara Irak bayrağı çekildi. Böylece Barzani'nin bayrağı 24 saatte indirilmiş oldu.
KÜRTLER, PEŞMERGE KAÇMASIN DİYE BARİKAT KURDU
Öte yandan dün neredeyse savaşmadan kaçan peşmergeler bölgedeki Kürtleri çok kızdırdı. Bazı Kerküklü Kürtler, peşmergeler kaçmasın diye barikat kurup ateş yaktı.
TÜRKMENLER SEVİNÇTEN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) bağlı bir güvenlik görevlisi, kutlamalar sırasında bir vatandaşın elindeki Türk bayrağını öptü.
İşte o kutlamalardan kareler:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Liseli Helin Cinayetinde Korkunç Detay: İnternetten Aldığı Silahı Hediye Paketinde Saklamış
- Erdoğan Talimat Verdi, Somalili 35 Yaralı Türkiye'ye Getirildi!
- Fuat Avni'nin Troll Ekibindeki Fetö'cü Terörist Sığınma Talep Etmiş!
- Fatih'te Mahalleli İle Suriyeliler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 3 Yaralı
- Artvin Sular Altında! Yağmur Yağdı, Böyle Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Irak Ordusunun Operasyonundan Yararlanan Deaş Kerkük'te 2 Köyü Ele Geçirdi
- Panama Belgelerinin Malta Ayağını Ortaya Çıkaran Gazeteci Öldürüldü!
- Peşmerge Kerkük'ten Kaçtı, Alman Ordusu Desteği Anında Çekti
- Abd, Türkiye'ye Uyguladığı Vize Yasağını Yumuşattı
- Kürtler, Kaçan Peşmergelere Silah Çekti, Araç Yakıp Durdurmaya Çalıştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar