Doğum Gününde Eşinin Aldığı Hediyeden Çok Tarkan'ın Yaşı Konuşuldu
Başkan Umudunu Kesti, Köklü Kulüp Satılıyor
Irak Ordusunun Operasyonundan Yararlanan Deaş Kerkük'te 2 Köyü Ele Geçirdi
Liseli Helin Cinayetinde Korkunç Detay: İnternetten Aldığı Silahı Hediye Paketinde Saklamış
Peşmerge Kerkük'ten Çekildi, Türkmenler Sevinçten Sokaklara Döküldü
Nusret'in Bebekler İçin Yapılan Komik Kostümü, Amazon'da Satışa Çıkarıldı
Bildiklerinizi Unutun! 9'uncu Gezegenin Eli Kulağında
Atatürk'ün Amcasının Torunu Siyasete Atılıyor! İşte Aday Olmak İstediği Parti
Erdoğan Talimat Verdi, Somalili 35 Yaralı Türkiye'ye Getirildi!
Emre Mor'un İlk Golünü Attığı Maçta Celta Vigo, Las Palmas'ı 5-2 Yendi
Fuat Avni'nin Troll Ekibindeki Fetö'cü Terörist Sığınma Talep Etmiş!
Deaş, Kerkük'e Saldırdı
Abd'li Senatör Mccain, Kerkük Konusunda Bağdat'ı Uyardı: Silahlarımızı Kürtlere Karşı Kullanmayın
Bursaspor Maçında Sakatlanan Oyuncu, Gözyaşlarını Tutamadı
Fatih'te Mahalleli İle Suriyeliler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 3 Yaralı
Panama Belgelerinin Malta Ayağını Ortaya Çıkaran Gazeteci Öldürüldü!
Dünya Devi 400 Bin Aracını Geri Çağırdı!
Artvin Sular Altında! Yağmur Yağdı, Böyle Oldu
Abd Başkanı Trump, Kerkük Krizi Hakkında Hakkında İlk Kez Konuştu: Taraf Tutmuyoruz
Meclis'te Sürpriz Randevu! Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Bir Araya Geliyor

PEŞMERGE KERKÜK'TEN ÇEKİLDİ, TÜRKMENLER SEVİNÇTEN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ


Peşmerge Kerkük'ten Çekildi, Türkmenler Sevinçten Sokaklara Döküldü
Tarih : 17 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : Peşmerge Kerkük'ten Çekildi, Türkmenler Sevinçten Sokaklara Döküldü(10/10)6

Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağladı. Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonunda kentin merkezine girerek kontrolü sağlamasının ardından sokaklara dökülen halk sevinç gösterilerinde bulundu.

BARZANİ'NİN BAYRAĞI 24 SAATTE İNDİ

Irak ordusunun kente girmesiyle birlikte Kerkük valiliğine ve kentteki resmi kurumlara Irak bayrağı çekildi. Böylece Barzani'nin bayrağı 24 saatte indirilmiş oldu.

KÜRTLER, PEŞMERGE KAÇMASIN DİYE BARİKAT KURDU

Öte yandan dün neredeyse savaşmadan kaçan peşmergeler bölgedeki Kürtleri çok kızdırdı. Bazı Kerküklü Kürtler, peşmergeler kaçmasın diye barikat kurup ateş yaktı.

TÜRKMENLER SEVİNÇTEN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) bağlı bir güvenlik görevlisi, kutlamalar sırasında bir vatandaşın elindeki Türk bayrağını öptü.

İşte o kutlamalardan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Peşmerge  Kerkük  Ten  Çekildi  Türkmenler  Sevinçten  Sokaklara  Döküldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER