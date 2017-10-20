Irak merkezi yönetim güçlerinin Kerkük'e bağlı Altınköprü kasabasında kontrolü sağladığı bildirildi.

"ALTUNKÖPRÜ'DE GÜVENLİK SAĞLANDI"

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, Altunköprü'de güvenliği sağladı." denildi.

HAVAN TOPU SALDIRISI YAPILDI

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Peşmerge güçleri IKBY sınırlarına çekildikten sonra çevre bölgelerden kasabaya havan topu saldırısı yapıldı.ERBİL-KERKÜK YOLUNDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesine konuşan bir güvenlik kaynağı, Kerkük-Erbil karayolu üzerinde Altınköprü'de Peşmerge ile Irak güvenlik güçleri arasında çatışmanın çıktığını ifade etmişti.TÜRKMEN CEPHESİ KARARGAHI YAKILMIŞTI

Kerkük'ün kuzeybatısındaki Altınköprü kasabasında bulunan Türkmen Cephesi karargâhı peşmerge tarafından yakılmıştı.

Peşmergenin karargâhtaki güvenlik görevlisini de kaçırdığı belirtilmişti. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak hükûmetini bölgenin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırmıştı.

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Kaynak: haberinburada