Irak hükümeti, peşmergenin Almanya'nın sadece DEAŞ'la mücadele için verilen füzeleri Kerkük'te Irak ordusuna karşı kullanıldığını duyurdu.



Irak hükümeti, Peşmergeyi "Almanya'nın eğitim amaçlı verdiği füzeleri hükümet güçlerine karşı kullanmakla" suçladı.



"DEAŞ'A KARŞI VERİLEN FÜZELERİ KULLANDILAR"



Irak Savunma Bakanlığına bağlı "Savaş Medya Ağı" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dünya ülkelerinin, Irak'a ve özellikle Peşmergeye terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadelesinde sağladığı destek memnuniyet verici ancak Peşmerge, Altunköprü'de Almanya'nın vermiş olduğu füzeleri merkezi yönetim güçlerine karşı kullandı." denildi."PEŞMERGE ANLAŞMAYA AYKIRI DAVRANDI"



Peşmergenin attığı füzeler nedeniyle merkezi hükümet güçlerinden ölen ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, "Peşmerge, silahın sadece teröre karşı kullanılmasını gerektiren anlaşmalara aykırı davranmıştır." ifadelerine yer verildi. Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasında bu sabah Irak güçleri ile 2014'teki DEAŞ saldırıları sonrası bölgeye yerleşen Peşmerge arasında çatışma çıkmıştı.































Kaynak: haberinburada



