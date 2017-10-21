PEŞMERGE: IRAK ORDUSU ERBİL'E DOĞRU HAREKETE GEÇTİ, HAŞDİ ŞABİ TEPLERE KNUŞLANDI
Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün kuzeydoğusunda yer alan Şuvan kasabasında kontrolü sağladıktan sonra, petrol kuyusunun yer aldığı Tak Tak kasabasına yöneldiği belirtildi.
IRAK ORDUSU 20 KİLOMETRE UZAKTAKİ KASABAYI ALDI
AA muhabirinin Peşmerge güçlerinden elde ettiği bilgilere göre, Irak güvenlik güçlerinin Kerkük vilayeti sınırları içerisinde yer alan Şuvan kasabasında kontrolü sağladı ve oradan 20 kilometre mesafede yer alan Tak Tak kasabasına doğru hareket geçti.
Güvenlik kaynakları, ordu güçleri ve onlara destek veren Haşdi Şabi'nin, kasaba sınırlarına yaklaşıp, yüksek tepelerde konuşlandığını belirtti. Irak güvenlik güçlerinin kasaba sınırlarında durmasının nedeni ise Tak Tak'ın Erbil'in Koy Sancak'a bağlı olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.
IKBY'nin petrol çıkardığı en önemli kuyulardan bir tanesi Tak Tak'ta yer alıp, Kerkük kent merkezinden yaklaşık 50 kilometre mesafededir.İRAN KDP: KAMPLARIMIZ TEHLİKE ALTINDA
Erbil'in Koy Sancak ilçesinde kampları bulunan İran'a muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İ-KDP), Haşdi Şabi ve Irak ordusunun ilçe sınırlarına yaklaşmasından tedirgin olduklarını, kamplarının saldırılara açık hedef olduğunu ileri sürüyor.İ-KDP Politbüro Üyesi Heme Nezif Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elimize geçen bilgilere göre, Haşdi Şabi ve Irak ordusu, Tak Tak kasabasına doğru dün geceden beri hareket halinde." ifadelerini kullandı.
BM'Yİ HABERDAR ETTİLER
Kampların askeri olmadığını buralarda Peşmerge ailelerinin yaşadığını söyleyen Kadiri, İran'ın da destek verdiği Haşdi Şabi'nin kampa muhtemel bir saldırısına karşın Birleşmiş Milletleri haberdar ettiklerini kaydetti.
İ-KDP'nin 1995 yılından bu yana Kürdistan Yurtseverler Birliğin'nin (KYB) denetimindeki Koy Sancak'ta kampı var.
Kaynak: haberinburada
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