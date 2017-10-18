PEŞMERGE İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA, HAŞDİ ŞABİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
Musul Barajını almak için Haşdi Şabi milisleri ile peşmerge arasında çıkan çatışmada Haşdi Şabi komutanlarından Ahmed Ubeydi öldü.
Irak ordusunun Haşdi Şabi birlikleriyle 2014 yılından beri peşmergelerin bulunduğu tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyon kapsamında, dün Musul Barajı yakınında çatışma çıktığı ve peşmergelerin Haşdi Şabi komutanlarından olan Haşdi Şabi İstihbarat Müdür Yardımcısı Ahmed Ubeydi'nin öldürüldüğü belirtildi.
ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yakın televizyonlarda yer alan habere göre, Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed Esedi, Musul Barajı yakınlarında peşmergeyle dün yaşanan çatışmada 'Ebu Yasır' kod adlı Haşdi Şabi İstihbarat Müdür Yardımcısı Ubeydi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
MUSUL BARAJI İÇİN ÇATIŞMA ÇIKTI
Musul Barajı'nın korumasını üstlenen Dicle Batı cephesindeki peşmerge komutanı Şeyh Ali Rumani, dün Musul Barajı yakınlarında yaşanan çatışmada 8 Haşdi Şabi mensubunun etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 peşmergenin öldüğünü ve 4 peşmergenin de yaralandığını söyledi. Rumani, Haşdi Şabi'nin koordinesiz yaklaşması üzerine iki taraf arasında çatışma yaşandığını da belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Mersin'deki Saldırıda 17'si Polis 18 Kişi Yaralandı
- Şırnak'taki Maden Ocağı Faciasıyla İlgili Enerji Bakanlığından Açıklama: Ruhsatsız Ve Kaçak
- Sınır Karakolundan Acı Haber! Kalp Krizi Geçiren Asker Şehit Oldu
- Son Dakika! Mersin'de Polis Servis Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi
- Son Dakika! Mersin'de Polis Servis Aracına Düzenlenen Saldırıdan İlk Görüntüler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Baykal'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti Yazan Spiker Emre Tilev, Twitter Hesabını Kapattı
- Rıdvan Dilmen Dün Gece Mest Oldu: Takımı Gören, Eyvah Diyor
- Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Geliri, Şimdiden Geçen Seneyi Solladı
- Abd'de Parayı Bulan Eski Fenerbahçeli Bogdanovic, Yeni Arabasıyla Şov Yaptı
- Beşiktaşlı Babel, Monaco Maçından Sonra Fenerbahçe'ye Gönderme Yaptı
DÜNYA HABERLERİ
- Bu Ölüm İstatistikleri Sizi Çok Şaşırtacak
- Yer: Hollanda! Avrupa'da Yükselen Irkçılığı Yerle Bir Eden Video
- Şaşkın Milyoner! Köşeyi Döndüğünü Bir Sene Sonra Fark Etti!
- Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
- Öldürülen Maltalı Araştırmacı Gazetecinin Oğlu 'mafya Devletini' Suçladı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar