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Peşmerge ile Çıkan Çatışmada, Haşdi Şabi Komutanı Öldürüldü

PEŞMERGE İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA, HAŞDİ ŞABİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Musul Barajını almak için Haşdi Şabi milisleri ile peşmerge arasında çıkan çatışmada Haşdi Şabi komutanlarından Ahmed Ubeydi öldü.

Tarih : 18 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Peşmerge İle Çıkan Çatışmada, Haşdi Şabi Komutanı Öldürüldü(8/10)4

Irak ordusunun Haşdi Şabi birlikleriyle 2014 yılından beri peşmergelerin bulunduğu tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyon kapsamında, dün Musul Barajı yakınında çatışma çıktığı ve peşmergelerin Haşdi Şabi komutanlarından olan Haşdi Şabi İstihbarat Müdür Yardımcısı Ahmed Ubeydi'nin öldürüldüğü belirtildi.

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yakın televizyonlarda yer alan habere göre, Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed Esedi, Musul Barajı yakınlarında peşmergeyle dün yaşanan çatışmada 'Ebu Yasır' kod adlı Haşdi Şabi İstihbarat Müdür Yardımcısı Ubeydi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

MUSUL BARAJI İÇİN ÇATIŞMA ÇIKTI

Musul Barajı'nın korumasını üstlenen Dicle Batı cephesindeki peşmerge komutanı Şeyh Ali Rumani, dün Musul Barajı yakınlarında yaşanan çatışmada 8 Haşdi Şabi mensubunun etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 peşmergenin öldüğünü ve 4 peşmergenin de yaralandığını söyledi. Rumani, Haşdi Şabi'nin koordinesiz yaklaşması üzerine iki taraf arasında çatışma yaşandığını da belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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