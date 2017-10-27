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Peşmerge İle Ateşkes Yalan Çıktı! ABD'li Sözcü Açıklamayı Yanlışlıkla Yapmış

PEŞMERGE İLE ATEŞKES YALAN ÇIKTI! ABD'Lİ SÖZCÜ AÇIKLAMAYI YANLIŞLIKLA YAPMIŞ

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sözcüsü Ryan Dillon, Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes yapıldığı yönündeki açıklamayı yanlışlıkla yaptığını söyledi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Peşmerge İle Ateşkes Yalan Çıktı! Abd'li Sözcü Açıklamayı Yanlışlıkla Yapmış(10/10)6

Terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sözcüsü Ryan Dillon, Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamayı "yanlışlıkla" yaptığını, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"YANLIŞLIKLA SÖYLEMİŞ"

Sözcü Dillon, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Iraklı bir yerel medya kuruluşuna Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığını "yanlışlıkla" söylediğini ifade etti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Dillon, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini, henüz resmi bir ateşkes olmadığını ve uluslararası koalisyonun çatışmaların diyalogla çözülmesini desteklediğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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