PEŞMERGE İLE ATEŞKES YALAN ÇIKTI! ABD'Lİ SÖZCÜ AÇIKLAMAYI YANLIŞLIKLA YAPMIŞ
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sözcüsü Ryan Dillon, Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes yapıldığı yönündeki açıklamayı yanlışlıkla yaptığını söyledi.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin sözcüsü Ryan Dillon, Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamayı "yanlışlıkla" yaptığını, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
"YANLIŞLIKLA SÖYLEMİŞ"
Sözcü Dillon, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Iraklı bir yerel medya kuruluşuna Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığını "yanlışlıkla" söylediğini ifade etti.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Dillon, taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini, henüz resmi bir ateşkes olmadığını ve uluslararası koalisyonun çatışmaların diyalogla çözülmesini desteklediğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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