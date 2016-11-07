PEŞMERGE BAŞİKA'NIN MERKEZİNE GİRDİ
Irak'ta Peşmerge güçleri, Türkiye'nin askeri eğitim verdiği kamp yakınlarındaki Başika kasabasının merkezini terör örgütü DEAŞ üyelerinden temizlemek için operasyon başlattı.
Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un kuzeydoğusundaki Başika kasabasına girdi.
Peşmerge, Musul'u kurtarma operasyonu çerçevesinde, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014 tarihinden bu yana elinde tuttuğu Başika kasabasını geri almak için sabahın erken saatlerinde üç koldan harekete geçti.
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