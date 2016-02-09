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peşmerge abd'den para bekliyor

PEŞMERGE ABD'DEN PARA BEKLİYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden, IŞİD'e karşı savaşın sürmesi için, ABD'den gelecek 300 milyon dolarlık yardıma ihtiyaç duyulduğu açıklaması geldi.

Tarih : 09 Şubat 2016, 09:30
Puan Ver : Peşmerge Abd'den Para Bekliyor(9/10)9


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin genel başkanı olduğu Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) Hemin Hawrami, IŞİD'e karşı verilen mücadele hakkında bilgiler verdi.





Ekonomik zorluklara rağmen örgüte karşı savaşlarını sürdürdüklerini belirten Hawrami, “Peşmerge güçlerinin temizlediği alanlarda IŞİD tek bir metrekareyi dahi geri alamadı” dedi.



Hawrami, Peşmerge'yi “örgütü yenilgiye uğratabileceğini kanıtlayan sahadaki fonksiyonel tek unsur” olarak tanımladı.



Hawrami, petrol fiyatlarının düşmesiyle mali açıdan sıkıntı çektiklerine vurgu yaparak, yönetimin geçen eylül ayından beri güvenlik güçlerinin maaşlarını ödemekte zorluklar yaşadığını aktardı. Kısa sürede kendilerine yardım edilmesi gerektiğinin altını çizen Hawrami, “Bölgenin güvenliğini temin eden Peşmerge güçlerinin IŞİD'e karşı savaşı sürdürebilmesi için ABD'den 300 milyon dolarlık acil yardım fonuna ihtiyacımız var. Bu para Peşmerge'nin maaşlarının yanı sıra IŞİD'le mücadelede lojistik ve ulaşım giderleri için gerekli” diye konuştu.



Hawrami, şu aşamada Peşmerge'nin yemek ve savaş alanında ihtiyaç duyulan kış giysilerinin de aralarında bulunduğu birçok temel gereksinimlerini gidermekten uzakta bulunduklarını dile getirdi.








Etiketler: Peşmerge  Abd  Den  Para  Bekliyor    haber

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