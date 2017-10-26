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PEŞMERGE: 150 HAŞDİ ŞABİ MİLİTANI VE IRAK ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK


Peşmerge: 150 Haşdi Şabi Militanı ve Irak Askerini Öldürdük
Tarih : 26 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : Peşmerge: 150 Haşdi Şabi Militanı Ve Irak Askerini Öldürdük(9/10)5

Kerkük'ü aldıktan sonra Erbil yönüe doğru ileleyen Irak ordusu ve Haşdi Şabi militanları, Zumar ve Rabia cephesinde Barzani'ye bağlı peşmergelerle sert çatışmalara girdi.

Barzani cephesinden verilen bilgiye göre, saldırılarda 150 dolayında Haşdi Şabi mensubu ile Irak askeri öldürüldü.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR DA VAR

Ölenler arasında Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarının da bulunduğu iddia edildi.

Çatışmalarda Irak Ordusu'na bağlı Acil Müdahale Tugayı İlişkiler Sorumlusu Binbaşı Cafer İbrahimi'nin öldürüldüğü belirtildi.

CESETLER VE YARALILAR MUSUL'A TAŞINDI

Bugünkü saldırılarda ölen veya yaralanan Haşdi Şabi üst düzey yetkililerinin iki helikopterle Musul'a taşındığı öğrenildi.

3 TANK İMHA EDİLDİ

Zumar'daki Kürt kaynakları, Dicle Batı Cephesi'ndeki çatışmalarda toplamda 3 tank, 4 Hummer, bir Badger tipi zırhlı araç imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. İmha edilen bir Hummer'ın üzerinde Alman yapımı Milan tanksavar bulunduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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