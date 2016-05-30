

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Ankara'nın Rusya ile ilişkilerin düzelmesi için çalışma grubu kurma fikrinin sorunları çözmeyeceğini, bunu sadece Türkiye hükümetinin yapabileceğini bildirdi.







Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'nın Rus-Türk ilişkilerinin normale dönmesi için çalışma grubu kurulmasını teklif ettiğini bildirmişti.







Peskov yaptığı açıklamada, "Bu sözlere gereken cevabı Devlet Başkanı Putin'in geçen gün yaptığı açıklamalarında bulabiliriz. Devlet Başkanı Putin bu konudaki tavrımızı kesin olarak belirtti. Putin hiç şüphesiz ki çözüm yollarının aranması için bazı temasların sürdürüldüğünü belirtti, fakat hiçbir çalışma grubu bu sorunu çözemez" ifadelerini kullandı. Bu durumda herşeyin Türk hükümetine bağlı olduğunu belirten Peskov, "Bunu sadece Türk hükümeti yapabilir. Moskova onlardan Putin'in Atina'da birkez daha bahsettiği eylemleri bekliyor" dedi.