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Pescara, Zdenek Zeman'la Yollarını Ayırdı

PESCARA, ZDENEK ZEMAN'LA YOLLARINI AYIRDI

İtalya 2. Lig ekibi Pescara, bir dönem Fenerbahçe'de de çalışan Zdenek Zeman ile yollarını ayırdı.

Tarih : 04 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Pescara, Zdenek Zeman'la Yollarını Ayırdı(9/10)5

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Pescara, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan teknik direktör Zdenek Zeman ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki teknik adam Zeman'ın görevine son verildiği bildirildi.

ÜNLÜ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI

Çek asıllı İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe ve Pescara'nın yanı sıra Parma, Lazio, Roma, Napoli, Lecce, Brescia, Cagliari gibi takımlarda görev yaptı.

Geçen yıl şubat ayında Pescara'nın başına geçen Zeman, takımının Serie B'ye düşmesine engel olamamıştı.

TAKIM LİGDE 13. SIRADA

Pescara bu sezon Serie B'de çıktığı 28 haftada topladığı 36 puanla 13. sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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