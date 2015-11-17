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PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER


PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER
Tarih : 17 Kasım 2015, 11:31
Puan Ver : Peş Peşe Korkutan Depremler(10/10)9


Dün akşam Marmara ve bu sabah Ege'deki depremlerin ardından bir son dakika haberi de komşu Yunanistan'dan geldi. Yunanistan bu sabah 09:10'da 6.7'lik depremle sallandı. Deprem Yunanistan'ın batısında bulunan İyon denizindeki Lefkada adasının 25 kilometre batısında meydana geldi. Depremden sonra şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.



Depreme en yakın yerleşim birimi Yanya kenti.. Yunanistan'ın batısında 70 bin nüfuslu olan Yanya kentinde daha çok Arnavut kökenliler yaşıyor.



Depremin büyüklüğü ile ilgili de farklı kaynaklardan farklı rakamlar geliyor. Bazı kaynaklar depremin büyüklüğünün 6.8 olduğunu öne sürerken bazı kaynaklar ise 6.5 olduğunu iddia ediyor..



Korkutan depremler dün akşam Marmara Denizi'ndeki 4.2'lik sarsıntıyla başlamıştı. Bu sabaha karşı da Ege Denizi sallandı. Ege Denizi'nde saat 05.00'da Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.








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