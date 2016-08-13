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peş peşe açıkladılar! o seferler iptal...

PEŞ PEŞE AÇIKLADILAR! O SEFERLER İPTAL...

Son Dakika Haberi: Hava muhalefeti nedeniyle bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüs seferlerinin peş peşe yapılan açıklamalarla iptal edildiği duyuruldu.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 14:53
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Hava muhalefeti nedeniyle bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüs seferlerinin peş peşe yapılan açıklamalarla iptal edildiği duyuruldu.



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.



İDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 10.20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadiköy, 10.45 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu, 10.45 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa, 10.55 Kadıköy-Yenikapi-Armutlu-Kumla, 11.10 Avsa - Marmara / Yenikapı - Bostancı, 11.15 Bostancı - Yenikapı - Çınarcık - Esenköy, 11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Kartal-Tuzla-Yalova, 11.45 Kumla-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 11.55 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avşa, 12.00 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa, 12.05 Avşa -Marmara / Avcılar - Yenikapı - Bostancı, 12.10 Esenköy - Çınarcık - Yenikapı - Bostancı ve 12.25 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa, 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12.55 Bostancı - Yenikapı / Marmara - Avşa deniz otobüsü seferleri ile 12.30 Bandırma - Yenikapı hızlı feribot seferi yapılamadı.








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