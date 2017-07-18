PES 2018 ONLİNE BETA TARİHİ VE KATILIM ŞARTLARI
Özellikle ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan PES serisi bu sene karşımıza bambaşka bir kimlikle çıkacak. Yenilenen oyun motorunun yanı sıra, seriye gelen yenilikler oyuncuları fazlasıyla memnun edecektir.
Peki PES 2018 nasıl bir oynanış dinamiğine sahip olacak? Elbette bunu net olarak anlamak için oyunun çıkış tarihine kadar beklemeniz gerekecek. Fakat ben o kadar uzun süre sabredemem diyorsanız, mutlaka PES 2018 online beta sürecine dahil olmanızı tavsiye ederiz.
Konami tarafından bir görsel eşliğinde açıklanan bilgilere göre, PES 2018'in online betası 20 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Beta sürecine dahil olmanız için PlayStation 4 ya da Xbox One'a sahip olmanız gerekiyor. Yani PC ile PES 2018 online beta sürecine dahil olamıyorsunuz.
Üstelik beta sürecine katılım için, Xbox One oyuncularının Xbox Live Gold üyeliklerinin de bulunması gerekiyor. PS4 oyuncuları içinse PS Plus üyelik şartı bulunmuyor.
Betada 1v1 ve 3v3 oyun modları oynanabilir olacak. Ayrıca Brezilya ve Fransa milli takımları arasında maçlar yapabileceksiniz. Hem açık hem de yağmurlu hava seçeneklerinin bulunduğu beta sürecinde yer alacak olan tek stadyum ise Neu Sonne Arena olacak.
Dip not olarak belirtelim. PES 2018, 14 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak satışa sunulacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar