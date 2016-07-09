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PES 2017'nin çıkış tarihi ve fiyatı ne kadar ?

PES 2017'NİN ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI NE KADAR ?

Spor dünyasının en önemli oyunlarından olan PES'in yeni oyunu PES 2017'nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı.

Tarih : 09 Temmuz 2016, 09:15
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Geçtiğimiz aylarda E3 fuarında yayınlanan oyun içi videosuyla meraklılarını ekran başına kitleyen oyun bu kez çıkışıyla birlikte oyuncuları konsol ve bilgisayar başına toplamayı amaçlıyor.



Yapılan resmi açıklamaya göre 13 Eylül tarihinde Amerika'da, 15 Eylül tarihinde ise Avrupa'da yayınlanacak olan oyun eski ve yeni nesil konsollar ile PC plartformu için çıkacak.



PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve PC plartformlarında oynanabilecek oyunun fiyatı ise konsollarda 60 dolar, PC'de ise 40 dolar. Oyunun ülkemizdeki resmi satış fiyatı henüz bilinmiyor. Oyunun fiyatı ise oyunun ülkemizdeki yayıncısı olan ARAL Game tarafından belirlenecek.



FOX Engine oyun motoru ile oyuncuları karşılayacak olan oyun Fifa serisinin gelişimini ne kadar takip edecek bekleyip göreceğiz.








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