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pes 2017, vasat sürümlerden birisi mi olacak?

PES 2017, VASAT SÜRÜMLERDEN BİRİSİ Mİ OLACAK?

PES 2017, vasat sürümlerden bir tanesi olacak şeklinde yorumlar gündemde.

Tarih : 10 Temmuz 2016, 10:39
Puan Ver : Pes 2017, Vasat Sürümlerden Birisi Mi Olacak?(9/10)6


PES tarafından belirli yıllarda yayımlanan sürümlerin, FİFA gölgesinde kalmaktan başka bir seçeneğinin olmadığı fikirleri yoğunlaşmış durumda. FiFAtarafından yüksek ölçekli gerçeklik duygusunun ve görüntü kalitesinin sağlandığı  sürümlerin çoğunlukta olduğu, özellikle FİFA 16′ nın PES 16′ ya nazaran daha çok tercih edildiği gündeme getirilirken vasat sürümlerden bir tanesinin daha satışa sunulacağı fikri hakim durumda.



FİFA neden çok tercih edilen oldu?



Özellikle grafik anlamında, gerçeklik kavramını daha iyi yansıtan bir isim olmayı başaran FİFA, PES‘ i epey geride bırakmıştı. Ancak FİFA üstünlüğünü sağlayan sadece grafiklerdeki gerçeklik değil; oynanış üzerindeki gerçeklikte oldu. PES golü olarak nitelendirilen dönemi geride bırakarak, gerçeklik kavramının en üst düzeyde olduğu grafik seçeneklerini ve oynanış öyküsünü bir arada tutmayı başaran FİFA, başarıyı yakalayan isim oldu.



Vasat sürümün geleceğindeki kesin görüş nereden kaynaklanıyor?



Özellikle FİFA 17üzerinden yeni sahnelerin ve videoların yayınlanmasıyla beraber tekrar ateşlenen bu konu, PES tarafından henüz can alıcı bir hamlenin gelmeyişiyle gündeme geldi. Öyle ki bir çok PES fanatiği de doğrudan FİFA fanatiği olma yolunda ilerliyor ya da olmuş durumda. Üstelik bir çok optimizasyonu ve seçeneği de PES' e göre daha başarılı olarak sunan FİFA, epey bir süre liderliği elinde bulunduracak gibi görünüyor.








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