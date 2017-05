Güncel indirimlerine bir yeni bomba daha ekleyen Sony, haftanın fırsatı adı altında Pro Evolution Soccer 2017'yi ₺90 gibi bir indirimle sunuyor. Peki PES 2017 indiriminden yararlanmak için PS Plus üyeliği gerekli mi? İndirim ne zamana kadar sürecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Sony indirim üzerine indirim yapmakta sınır tanımıyor. Geçtiğimiz hafta Hitman oyunlarının yanı sıra Ubisoft oyunlarında %60'a varan indirimler sunan firma bu hafta da kullanıcıların yüzünü güldürecek gibi. Haftanın fırsatı adı altında bu kez Pro Evolution Soccer 2017'yi indirimli olarak sunacak olan Sony, bunun yanında PlayStation için özel çıkış yapan yani PlayStation Exclusive oyunlarında da %55'e varan tasarruf fırsatını sağlıyor. Sony, bu indirim hareketleri ile her ne kadar ilgi toplasa da oyunlar hali hazırda çoklu oyuncu olarak oynanmak için PS Plus üyeliğine ihtiyaç duyuyor. Bu durum halen birçok kullanıcıyı rahatsız etse de PS Plus üyeliklerinde herhangi bir indirim bulunmuyor. Her ne kadar Pro Evolution Soccer 2017 tek kişilik olarak oynansa bile MyClub özelliği ile birçok oyuncu ile rekabet etmenize olanak sağlıyor. Yinede indirimin ₺90 gibi bir rakam olduğunu göz önüne alırsak bu faktör oyunun satışını pek etkileyemeyecek gibi gözüküyor.



Pro Evolution Soccer 2017 bilindiği üzere KONAMI'nin elinden çıkış yapan bir futbol oyunu. Oyun geçtiğimi yıl PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows platformları için çıkışını yapmıştı. Ayrıca oyunun indirimsiz fiyatının ₺120 olduğunu da belirtelim.



