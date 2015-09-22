PES 2016 ÇIKTI! ŞTE OYUNUN EN YENİ ÖZELLİKLERİ
Her yıl yenilenen popüler futbol oyununun yenisi, PES 2016 satışa çıktı.
Gamescom jüri paneli tarafından ard arda ikinci kez “En iyi Spor Oyunu” seçilen PES serisinin mirası PES 2016'nın ‘Geçmişi Sev, Geleceği Oyna' sloganıyla uygun biçimde hayat buluyor.
Yetenek, yakın kontrol ve bireyselliği ön plana çıkaran PES 2016 buna uygun olarak kapak yıldızı olarak Neymar Jr ve Alvaro Morata'yı kullanıyor. Yeni oyun ayrıca kullanıcılar arasında gerçekçi maçlar yaratmayı hedeflerken, daha önceki oyunlardan alınan öneri ve eleştirilerin dikkate alınmasıyla yeni oyun elden geçirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar