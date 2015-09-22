

Gamescom jüri paneli tarafından ard arda ikinci kez “En iyi Spor Oyunu” seçilen PES serisinin mirası PES 2016'nın ‘Geçmişi Sev, Geleceği Oyna' sloganıyla uygun biçimde hayat buluyor.







Yetenek, yakın kontrol ve bireyselliği ön plana çıkaran PES 2016 buna uygun olarak kapak yıldızı olarak Neymar Jr ve Alvaro Morata'yı kullanıyor. Yeni oyun ayrıca kullanıcılar arasında gerçekçi maçlar yaratmayı hedeflerken, daha önceki oyunlardan alınan öneri ve eleştirilerin dikkate alınmasıyla yeni oyun elden geçirildi.