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pes 2016 çıktı! şte oyunun en yeni özellikleri

PES 2016 ÇIKTI! ŞTE OYUNUN EN YENİ ÖZELLİKLERİ

Her yıl yenilenen popüler futbol oyununun yenisi, PES 2016 satışa çıktı.

Tarih : 22 Eylül 2015, 09:38
Puan Ver : Pes 2016 Çıktı! Şte Oyunun En Yeni Özellikleri(5/10)4


Gamescom jüri paneli tarafından ard arda ikinci kez “En iyi Spor Oyunu” seçilen PES serisinin mirası PES 2016'nın ‘Geçmişi Sev, Geleceği Oyna' sloganıyla uygun biçimde hayat buluyor.



Yetenek, yakın kontrol ve bireyselliği ön plana çıkaran PES 2016 buna uygun olarak kapak yıldızı olarak Neymar Jr ve Alvaro Morata'yı kullanıyor. Yeni oyun ayrıca kullanıcılar arasında gerçekçi maçlar yaratmayı hedeflerken, daha önceki oyunlardan alınan öneri ve eleştirilerin dikkate alınmasıyla yeni oyun elden geçirildi.








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