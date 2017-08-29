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Perulu Atlet David Torrence, Site Havuzunda Ölü Bulundu

PERULU ATLET DAVİD TORRENCE, SİTE HAVUZUNDA ÖLÜ BULUNDU

31 yaşındaki Perulu atlet David Torrence, ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale kentinde bulunan bir sitenin ortak havuzunda ölü bulundu.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Perulu Atlet David Torrence, Site Havuzunda Ölü Bulundu(8/10)4

2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışan 31 yaşındaki Perulu atlet David Torrence'in cesedi, bir sitenin havuzunda bulundu. Arizona polisi, Torrence'in cesedinin, antrenman için geldiği ABD'nin Arizona eyaletinin Scottsdale kentindeki bir sitenin ortak havuzunda bulunduğunu belirtti.

CİNAYETLE İLGİLİ BİR BULGU HENÜZ YOK

31 yaşındaki sporcunun havuzun dibinde bulunduğunu aktaran polis, henüz cinayete ilişkin bir işarete rastlanmadığını, ölüm sebebinin otopsinin ardından netleşeceğini bildirdi.

AMERİKA ADINA GÜMÜŞ MADALYA ALMIŞTI

Japonya'da doğan ve Los Angeles kentinde büyüyen Torrence, ABD adına yarıştığı 2015 Toronto Panamerikan Oyunları'nda, erkekler 5000 metrede gümüş madalya kazanmıştı. Torrence, Peru vatandaşlığına geçtikten sonra katıldığı 2016 Rio Olimpiyatları'nda erkekler 5000 metrede final koşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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