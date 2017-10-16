PERU, DÜNYA KUPASINA KATILABİLMEK İÇİN LİGİ 1 AY ERTELEDİ
Peru Futbol Federasyonu, Dünya Kupasına katılabilmek için ülkede ligleri 1 ay erteledi. Güney Amerika ülkesi, 6 ve 14 Kasım'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
Peru Futbol Federasyonu, milli takımlarının Dünya Kupasına gidebilmesi için dikkat çekici bir karar aldı. Güney Amerika elemelerinde, turnuvaya gidebilmek için baraj maçı oynamaya hak kazanan ülkede liglerin 1 ay boyunca ertelenmesi kararı alındı.
Ancak bu karar henüz resmiyet kazanmadı. Konu şimdilik Güney Amerika Futbol Birliğine taşınırken FIFA'nın da konuya dahil olabileceği belirtiliyor.
PERU, YENİ ZELANDA İLE KARŞILAŞACAK
Güney Amerika ülkesi Peru, elemelerde son maçta Kolombiya ile 1-1 berabere kalmış ve Dünya Kupası için baraj maçı oynamaya hak kazanmıştı. Peru'nun kıtalararası oynayacağı play-off maçıyla Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceği belli olacak.
Peru, Dünya Kupası play-off maçında 6 Kasım ve 14 Kasım tarihlerinde Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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