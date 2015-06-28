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personele iftar hazırlayan aşçı yangında öldü

PERSONELE İFTAR HAZIRLAYAN AŞÇI YANGINDA ÖLDÜ

Aksaray'da üç katlı bir alışveriş merkezinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan alışveriş merkezinin aşçısı Sultan Yağlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tarih : 28 Haziran 2015, 10:42
Puan Ver : Personele İftar Hazırlayan Aşçı Yangında Öldü(6/10)4


Aksaray'da üç katlı bir alışveriş merkezinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan alışveriş merkezinin aşçısı Sultan Yağlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin çatı katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alışveriş merkezinin aşçısı Sultan Yağlı'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi dumandan zehirlendi.

Zehirlenen 14 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan alışveriş merkezinin aşçısı Sultan Yağlı'nın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.








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