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PERSONEL SERVİSİ KAZA YAPTI: 19 YARALI


PERSONEL SERVİSİ KAZA YAPTI: 19 YARALI
Tarih : 16 Nisan 2016, 12:28
Puan Ver : Personel Servisi Kaza Yaptı: 19 Yaralı(8/10)8


Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Paşaköy Kavşağı'ndaki bağlantı yolunda meydana geldi.Bolu'dan Elmalık Köyü mevkiindeki alışveriş merkezine personel taşıyan 52 yaşındaki İsmail Akdoğan yönetimindeki 14 FJ 120 plakalı servis midibüsü, bağlantı yolunda dönüş yaptığı sırada virajı alamayarak kaldırıma çarpıp devrildi.



Yolculardan bazıları midibüsün içinde, bazıları da altında sıkıştı. Yoldan geçenler midibüsü kaldırdı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Midibüsün içinde sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazayı duyarak gelenler, panikle midibüste bulunan yakınlarını aradı. Yara almadan kurtulanlar yakınlarına sarılarak ağladı.



Sürücü İsmail Akdoğan ile birlikte toplam 19 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Yaralı sürücü, frenlerin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini ileri sürerken, bazı görgü tanıkları da sürücünün aşırı hız yaptığını iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.








Etiketler: Personel  Servisi  Kaza  Yaptı  19  Yaralı    haber

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