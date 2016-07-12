

Ankara'da, 14 Temmuz 2016 Perşembe günü 10 ilçede bazı bölgelere, belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.















Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Temmuz 2016 Perşembe günü Ankara'nın Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Kazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan ve Sincan ilçelerinde bazı mahallelerde çeşitli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.











Belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi.







İşte detaylarıyla elektrik verilmeyecek olan bölgeler:















Ankara İli Çankaya İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle İlkbahar Galip Erdem, 606, 607, 610, 611, 609, 608, 618, 612, 614 ve Hilal, Hollanda bölgesine enerji Verilemeyecektir.















Ankara İli Çubuk İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Yıldırım Beyazıt, Yıldırımevci, Yaylak, Kızılören, Ağılcık, Aluç, Eğriekin, Laraçam, Karaman, Yenice ve Sığırlıhaci bölgelerine enerji Verilemeyecektir.















Ankara İli Elmadağ İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Kayadibi bölgesine enerji Verilemeyecektir.















Ankara İli Etimesgut İlçesine 14:00 - 16:00 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Oğzular 1581, 1582, 1562, 1564, 1583 bölgesine enerji Verilemeyecektir.















Ankara İli Gölbaşı İlçesine 09:30 - 14:30 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Hacımuratlı, Oyaca Yeşilçam - Şehit Er Soner Çankaya, Şehit Mükremin Başaran, Gürbüz, Mutlu, Rüzgarlı, Mevlana, alparslan ve Fatih bölgelerine enerji Verilemeyecektir.















Ankara İli Kazan İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Fatih Sultan Mehmet, Atom ve Deniz bölgelerine enerji Verilemeyecektir.















Ankara İli Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Esertepe - Serum, 243, 242, 244, ve Veeriner, Etlik - Işılay, Kızıldağ, Kuyuyazısı, Kraz, Madenli, MEsire, Toros Dağı, Süleymaniye, Adalar Yolu, Adnan Yüksel, Aldağ, Ebru, Hasandağ, 222, 221, 220, Beydağ ve 1392 bölgelerine enerji Verilemeyecektir.















Ankara İli Mamak İlçesine 11:00 - 18:00 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Cengizhan, Ege, Fahri Korutürk, General Zeki Doğan, Mutlu ve Şahintepe bölgesine enerji Verilemeyecektir.















Ankara İli Nallıhan İlçesine 10:00 - 12:00 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Aliağa, Hacıbey, Akdere, Arkutça, Aydoğmuş, Bozkaya, Çulhalar, Döğmeci, Kadıköy, Sarıkaya ve Yakapınar bölgesine enerji Verilemeyecektir.















Ankara İli Sincan İlçesine 09:00 - 12:30 Saatleri Arasında bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle Maraşal Çakmak, Selçuklu ve Atatürk bölgesine enerji Verilemeyecektir.