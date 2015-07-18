

Son günlerin en popüler sosyal medya uygulaması olan Periscope, çığ gibi büyüyor. Özellikle Türk kullanıcıların ilk günden bu yana ilgisini koruduğu Periscope'da canlı yayın sayısı da her geçen gün artıyor. Ancak eğer siz de “Yayın yapıyorum ama izleyici sayım çok az” diyorsanız, bu durumu değiştirmek için bir kaç önerimiz var. İşte size, Periscope yayınınızda izleyici sayınızı arttırmak için 10 ipucu:





Uygun başlık bulun:Yayınınıza başlamadan önce, yapacağınız yayına uygun bir başlık bulun. Kısa ve ilgi çekici başlıklar izleyiciyi her zaman cezbeder. İngilizce bir başlık seçmeniz ise dünyanın dört bir yanından izleyicileri yayınınıza davet etmek için iyi bir yol olacaktır.







Başlıkta dürüst olun, içerikle çelişmesin: Yayınınız için seçtiğiniz başlık konusunda dürüst olun. Başlığınızın izleyicilere, yayınınız hakkında gerçekçi ve doğru bir bilgi vermesine özen gösterin. Yaptığınız yayının içeriği başlığınız ile çelişmesin. Örneğin arkadaşınızla sohbet ettiğiniz yayına “parti” başlığını koymayın.







Yayın konusunda yaratıcı olun: Periscope'da ilk günler yayın sayısı az olduğu için her yayında izleyici sayıları da görece fazlaydı. Ancak artık durum değişti. Yayın sayısı arttıkça kıyasıya izleyici sayısı arttırma rekabeti de başladı. Hal böyle olunca yayın konusunda yaratıcı davranan da izleyiciyi toplamayı başarıyor. Gittiğiniz, gördüğünüz yerlerde yayın yapmaktan geri kalmayın. Dış çekimler, ilginç mekanlar ve aksiyon yayındaki izleyici sayısını arttırıyor.







Çekim kalitenize özen gösterin: Sürekli donan yada takılan bir yayına izleyicilerin sadık kalması düşünülemez. Bağlantı kalitenize özen gösterin. Diğer yandan kaliteli bir çekim için doğru açı bulma konusunda pratik yapın. Kimse yamuk bir ekrana uzun süre bakmaya tahammül edemez. Tripod yada selfie çubuğu gibi ekipmanlar kullanan yayıncı sayısı her geçen gün artıyor. Biraz yardımdan kimseye zarar gelmez…

