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periscope btk'nın kararına takıldı

PERİSCOPE BTK'NIN KARARINA TAKILDI

Şu an Türkiye'de en yaygın canlı yayın platformu Periscope ilginç bir durumun ortasında kaldı.Büyük bir ihtimalle adını daha önce duymadığınız Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ adlı bir şirket isim hakkı nedeniyle Twitter'a dava açtı ve kazandı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:03
Puan Ver : Periscope Btk'nın Kararına Takıldı(7/10)9


Şu an Türkiye'de en yaygın canlı yayın platformu Periscope ilginç bir durumun ortasında kaldı.Büyük bir ihtimalle adını daha önce duymadığınız Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ adlı bir şirket isim hakkı nedeniyle Twitter'a dava açtı ve kazandı.



Dava sonucu BTK'den bir açıklama yayınlandı. BTK'nın açıklaması ise şu şekilde;



BTK'dan Periscopeuygulamasının kapanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Twitter'a ait ‘periscope.tv'isimli internet sitesine ve @periscopeco Twitter kullanıcı hesaplarına marka tecavüzü yapıldığı gerekçesiyle İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir kapsamında erişim engelleme kararı verilmiş ve uygulanmak üzere 31 Mart 2017 tarihinde Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmiştir”denildi.



Durum neticesinde @periscopeco Twitterhesabının Türkiye kullanıcılarının erişimine kapatıldı. BTK tarafından yapılan diğer açıklamada “Bu kararların konuları, kapsamı, yetkili merciler, karar verilme ve uygulanma şekli ve süresi gibi hususlar ilgili mevzuatta yer almaktadır. Bu kapsamda ‘periscope.tv' alan adı ve @periscopeco Twitter hesabı için ilgili mahkeme tarafından verilen erişim engelleme kararının ardından Twitter şirketi, globaldeki uygulamanın adını Türkiye'de ‘Scope' olarak değiştirmiştir. Uygulamanın web sitesinin alan adını ise ‘pscp.tv' yapmıştır. Ayrıca, erişim engelleme kararına konu @periscopeco Twitter hesabını Türkiye kullanıcılarının erişimine kapatmıştır.”



Uygulama içerikleri ve yayın hayatında bir değişiklik olmazken durum ile ilk karşılaşan kullanıcıların şaşkınlık yaşadığı ve hack veya farklı site yönlendirmelerinden olduğu şüphlendiği belirtildi. Globeldeki isminden uzak bir şekilde Türkiye'de uygulama işlevlerini aynı şekilde sürdürmeye devam edecek.



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Etiketler: Periscope  Btk  Nın  Kararına  Takıldı    haber

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