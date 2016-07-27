

Son dönemlerin en önemli sosyal ağlarından, Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope'a önemli bir özellik eklendi.



Twitter, canlı yayın uygulaması Periscope'un görüntüleme ve keşfetme özelliklerinde değişiklikler gerçekleştirdi. Yeni eklenen özellikler arasında, bir yayının en ilginç anlarını otomatik olarak ön plana çıkaran “Highlight” yer alıyor ve bu “Highlight”lar tweet'lerin içine entegre edilebiliyor. Ayrıca yenilikler arasında, Watch Tab ve Global Feed özellikleri de daha kapsamlı olarak canlı yayını otomatik yürütme imkânı sağlıyor.



Highlight, her Periscope yayını için otomatik olarak kısa bir fragman oluşturan yeni bir özellik. Evinizde önceki günlerden, herhangi bir Periscope kullanıcısının, bir grup highlight yayınını izleyebilirsiniz. Ayrıca yayınların highlight'larına, herhangi bir hashtag üzerinden arama yaparak ulaşabilirsiniz. Ek olarak yenilenen Watch Tab ve Global Feed size yayınları daha uzun, kapsamlı bir formatta gösterecek ve otomatik yürütme özelliği ile de canlı yayınlar, dünyada neler olup bittiğini izleyicilere anında gösterme imkânı sağlayacak.



Bu içeriklerin eklenmesiyle, Periscope yayınları, Periscope bağlantısı sağlayan linklerin tweete eklenmesiyle web üzerinde oynatılabilecek.



Periscope'un CEO'su ve kurucu ortağı Kayvon Beykpour eklenen yeni özelliklerle ilgili olarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl boyunca Periscope'ta inanılmaz bir büyüme olduğunu gördük. Bu nedenle her bir yayının öne çıkan bölümlerini (highlights) kolay bir şekilde otomatik olarak oynatacak bir yöntem geliştirdik. Ayrıca yayıncıların oynatılabilen yayınları web'in herhangi bir yerine entegre etmelerini de kolaylaştırdık. Periscope da bundan böyle sadece bir tweetin içine yerleştirilerek yayınlanabilecek.”