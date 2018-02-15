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Performansından etkilenince Kıvanç'ı öpücüklere boğdu

PERFORMANSINDAN ETKİLENİNCE KIVANÇ'I ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin yer aldığı Hadi Be Oğlum'un galası yapıldı. Galada Başar Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u öpücüklere boğdu.

Tarih : 15 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Performansından Etkilenince Kıvanç'ı Öpücüklere Boğdu(8/10)4

Bora Egemen'in yönettiği, Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve 8 yaşındaki Alihan Türkdemir'in başrolde olduğu 'Hadi Be Oğlum'un galası önceki akşam Levent Kanyon'da yapıldı.

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

3 kuşak baba-oğul hikayesinin anlatıldığı film, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Birçok davetli gözyaşlarına hakim olamadı. Kıvanç Tatlıtuğ, "Kendimi artık daha çok beyazperdede görmek, sinemada iz bırakmak istiyorum. Gişe ya da reyting endişem yok" diye konuştu.

ÖPÜCÜKLERE BOĞARAK KUTLADI

Öte yandan galada, Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u öpücüklere boğarak kutladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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