Bora Egemen'in yönettiği, Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ve 8 yaşındaki Alihan Türkdemir'in başrolde olduğu 'Hadi Be Oğlum'un galası önceki akşam Levent Kanyon'da yapıldı.

EŞİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

3 kuşak baba-oğul hikayesinin anlatıldığı film, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Birçok davetli gözyaşlarına hakim olamadı. Kıvanç Tatlıtuğ, "Kendimi artık daha çok beyazperdede görmek, sinemada iz bırakmak istiyorum. Gişe ya da reyting endişem yok" diye konuştu.

ÖPÜCÜKLERE BOĞARAK KUTLADI

Öte yandan galada, Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u öpücüklere boğarak kutladı.

Kaynak: haberinburada